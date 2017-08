Biotech: nuove soluzioni ai problemi medici mondiali

Sfruttare il potenziale dell’innovazione medica

Investiamo nelle società biotech che puntano sull’innovazione e sullo sviluppo di nuovi farmaci. Analizziamo sia le società biotech più piccole sia quelle più grandi e globali che mirano a cogliere le opportunità migliori in un settore con un tasso di crescita previsto del 15-20% annuo *1.

Economia della sanità

Il fabbisogno di medicinali più specifici ed efficaci cresce con l’aumento dei costi sanitari globali.

LA FARMACOTERAPIA, OVVERO I TRATTAMENTI CON FARMACI, STA CAMBIANDO LA NATURA DELLE MALATTIE

Secondo le previsioni del governo statunitense, entro il 2022, la spesa sanitaria dovrebbe costituire fino al 20% del PIL *2. La maggiore aspettativa di vita innalzerà il tasso di malattie croniche e la domanda di prodotti e servizi sanitari. Sviluppare farmaci più efficaci, tuttavia, può aiutare a ridurre i costi sanitari complessivi e l’ospedalizzazione.

Innovazione

L’innovazione in ambito biotecnologico favorisce lo sviluppo di terapie sempre più mirate che potrebbero offrire enormi benefici dal punto di vista sanitario ai pazienti affetti da cancro, HIV/AIDS e altre malattie gravi. Ad oggi, sono disponibili oltre 250 prodotti per trattamenti sanitari e vaccini biotech, anche per patologie precedentemente non trattabili, e molti altri sono in fase di studio *3.

“Nel corpo umano il numero di batteri supera quello delle cellule con un rapporto di 10:1. Gli scienziati stanno studiando dei modi per combattere le malattie manipolando questi micro-organismi” Fonte: Human Microbiome Project

L’industria biotecnologica resta assai frammentata, dato che oltre l’80% delle società ha una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di dollari USA *4. Gran parte delle società biotech si concentra sulla ricerca in aree di nicchia. Spesso le scoperte degne di nota sfociano in accordi con le grandi aziende farmaceutiche che dispongono dei capitali per finanziare costosi test clinici per lo sviluppo di nuove medicine. Le fusioni e le acquisizioni sono di vitale importanza per lanciare prodotti innovativi sul mercato.

Le società biotech possono anche essere interessanti obiettivi di acquisizione per le aziende farmaceutiche dotate di abbondante liquidità, grazie a un consolidato know how in ricerca e innovazione. Si crea così un potenziale di fusioni e acquisizioni in grado di generare alti rendimenti per gli investitori.

Un contesto normativo più favorevole

Attualmente, il tasso di successo nello sviluppo di medicinali è basso: nella migliore delle ipotesi, solo un nuovo farmaco testato sull’uomo su cinque otterrà l’autorizzazione. Negli Stati Uniti, l’FDA intende velocizzare lo sviluppo dei trattamenti efficaci e ridurre i tempi per l’autorizzazione. Nel 2014 ha approvato 41 nuovi farmaci, il numero più elevato dal 1996.

“Il lancio di un farmaco sul mercato è un processo lungo” Fonte: Biotechnology Industry Organization

Poiché la maggior parte delle società biotech è coinvolta in studi clinici o si occupa delle fasi iniziali dello sviluppo di farmaci, una maggiore prontezza di risposta da parte del sistema normativo dovrebbe contribuire a ridurre la tempistica del lancio sul mercato di nuovi medicinali e promuovere ulteriormente la cultura dell’innovazione e l’attività di ricerca nel settore.

Rispondere alle sfide sanitarie del futuro

Le società biotech svolgeranno un ruolo cruciale nello sviluppo dei medicinali che in futuro potrebbero aiutare i pazienti a sopravvivere a patologie oggi considerate mortali e migliorare la qualità della vita delle persone affette da disturbi debilitanti.

La nostra strategia punta a individuare le società più innovative che sviluppano farmaci in grado di contrastare le malattie letali o legate allo stile di vita, alleviando così la pressione sui sistemi sanitari. Grazie a un ambiente aziendale fertile e alla continua innovazione scientifica il settore biotech offre numerose opportunità interessanti per gli investitori a lungo termine.

