Bce, il QE non finirà prima di dicembre 2018

Il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha dato un giudizio positivo sulle prospettive economiche per l’Eurozona durante l’ultima conferenza stampa, visto che ha confermato la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse e di estendere il quantitative easing fino a settembre 2018.

Gli acquisti continueranno a includere titoli di Stato, titoli emessi da agenzie nazionali e sovranazionali, bond societari (creditizi) e Abs, ma verrà ridotto il ritmo di acquisto dai 60 miliardi di euro mensili attuali a 30 miliardi al mese. Inoltre, la BCE continuerà a impegnarsi nel reinvestire gli utili dei titoli giunti alla scadenza per mantenere lo stock di acquisti per un certo periodo di tempo.

Draghi ha dichiarato che “gli ultimi dati segnalano uno slancio ininterrotto per la crescita nella seconda metà di quest’anno”. I rischi per l’outlook sulla crescita restano “ampiamente bilanciati”, anche se “…gli indicatori del sentiment potrebbero implicare ulteriori sorprese positive per la crescita”.