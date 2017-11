Opec-Usa verso giorno del giudizio. Goldman Sachs: “esito riunione incerto”

Cresce l’attesa degli investitori per la riunione dell’OPEC, in calendario oggi a Vienna, e nella quale si potrebbe decidere un prolungamento dei tagli alla produzione di petrolio oltre marzo 2018. Dalle ultime indiscrezioni sembra che la Russia di Vladimir Putin – ormai all’Opec comanda lui – sia disposta ad accettare un prolungamento di nove mesi del programma di tagli all’offerta.

Le aspettative del mercato indicano che i tagli dovrebbero essere prorogati fino alla fine del prossimo anno. Anche se un un numero crescente di analisti, tra cui quelli di Goldman Sachs, avvertono che il risultato non è così scontato ed è “molto più incerto del solito”.

Un altro aspetto incerto della vicenda riguarda la posizione degli Stati Uniti. Non è ancora per nulla chiaro come i grandi produttori americani di gas di scisto risponderanno alla mossa strategica del cartello del petrolio. Le attività di trivellazione hanno toccato il picco assoluto in luglio negli Stati Uniti e alcune società del settore hanno ridotto le previsioni sui livelli di produzione.

Sul tavolo dell’Opec ci sono due posizioni. Quella saudita, che propende per una proroga dei tetti di output fino alla fine dell’anno, e quindi per altri nove mesi dopo marzo. Dall’altra ci sarebbe la posizione russa, che spinge per un’estensione più breve.

Da qui la necessità di trovare un compromesso. Per alcuni osservatori, le resistenze della Russia potrebbero spingere a una proroga di sei mesi anziché di nove, se non addirittura a rinviare la decisione a un periodo più vicino al 31 marzo, quando scadrà l’accordo in vigore.

“Non sarà un vertice facile“ ha pronosticato il ministro degli Emirati arabi uniti, Suahil Al Mazroui, mentre il saudita Khalid Al Falih ha cercato di smorzare: “C’è sempre dibattito, l’opinione di ciascun Paese ha lo stesso peso e coinvolgiamo tutti in una approfondita discussione. Ma prenderemo la decisione giusta”.

Ricordiamo che il prezzo del petrolio è salito di oltre il 24% da settembre, superando il suo massimo biennale di 60 dollari per il Brent. Le azioni del settore energetico seguite dall’indice MSCI Energy sono cresciute del 10% negli ultimi tre mesi sovraperformando l’indice MSCI World del 3,15%.