Old Mutual GI, al via il fondo Strategic Absolute Return Bond

Old Mutual Global Investors ha rafforzato la sua gamma di fondi obbligazionari attraverso la conversione del fondo Old Mutual Global Strategic Bond nel fondo Old Mutual Strategic Absolute Return Bond. Il fondo continuerà a essere gestito da Mark Nash, head of Global Bond, e da Nicholas Wall, gestore Global Bond. L’obiettivo è generare rendimenti positivi su una base di 12 mesi rolling, con livelli di volatilità stabili, in maniera decorrelata rispetto alle condizioni dei mercati obbligazionario ed azionario. Old Mutual GI ritiene che tale conversione sia nell’interesse degli investitori, alla luce dell’aumento della domanda di fondi absolute return, che mirano a produrre rendimenti totali positivi sul lungo termine. Il nuovo focus rappresenta la migliore opportunità per il fondo di aumentare gli asset.

I gestori del portafoglio mirano a generare alpha dai mercati valutari e obbligazionari dei Paesi sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentrerà sugli investimenti in asset altamente liquidi, dando quindi ai gestori la flessibilità nell’esprimere le proprie convinzioni, pur mantenendo la liquidità e cercando di salvaguardare il capitale. Il fondo può andare short sul mercato, in modo da approfittare delle cadute dei prezzi, con l’obiettivo di ottenere rendimenti positivi consistenti nelle diverse condizioni del mercato.

L’aumento della domanda di fondi absolute return da parte degli investitori è stato guidato dai cambiamenti di lungo termine nei contesti macroeconomico, dei mercati e geopolitico; Old Mutual GI ritiene che questo scenario abbia creato grandi opportunità all’interno dei mercati fixed income e Forex. Il fondo Old Mutual Strategic Absolute Return Bond cercherà di sfruttare queste opportunità. A differenza di altri fondi obbligazionari absolute return, eviterà di concentrarsi su un tema di investimento costante, permettendo di conseguenza di evitare il rischio di concentrazione associato a diversi fondi in questo settore.