Okasanman: il misterioso account Twitter seguito da migliaia di trader

NEW YORK (WSI) – Okasanman è l’account Twitter, anche detto lord delle cavallette, che negli ultimi anni è riuscito ad attirare migliaia di trader alla ricerca disperata di dare una corretta interpretazione ai suoi tweet che riesce a produrre innumerevoli profitti per i suoi follower.

Emblematico il caso, raccontato da Bloomberg, avvenuto lo scorso anno, il 29 gennaio del 2016 per l’esattezza quando mentre diversi trader erano in trepidante attesa dell’annuncio di politica monetaria da parte della Bank of Japan, Okasanman dal suo account twittò:

“Sarà un tasso di interesse negativo bazooka!”.

Insieme al tweet anche lo screenshot di un articolo appena pubblicato su un sito di notizie locali che mostrava come i funzionari della Bank of Japan stessero valutando di lanciare un nuovo bazooka monetario. Dopo il tweet si verificò un immediato balzo dei futures sull’azionario giapponese, e il crollo dello yen e dopo un quarto dora la Banca centrale del Giappone comunicava l’intenzione di portare i tassi di rifinanziamento al di sotto dello zero.

“Questo post ha salvato la mia vita! Se ho fatto profitti è stato grazie a esso”.

Così un utente seguace di Okasanman. Ma chi si nasconde dietro il profilo, creato nel 2009? Non si sa e poche sono le informazioni che arrivano dal suo account Twitter. L’immagine del profilo un fumetto in un casco di sicurezza giallo e nella descrizione del profilo alla sezione lavoro, “investitore, day trader”, interessi in musica (cantanti e band giapponesi), film (cult e fantascienza), psicologia e lingue (inglese e finlandese). Okasanman sembra vivere in una zona residenziale fuori moda appena fuori Tokyo e sembra che abbia un gatto. Ma è un uomo o una donna? E è gestito da una sola persona, o più Okasanmen? Il mistero si infittisce.