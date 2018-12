Oettinger: “spero nuova manovra arrivi oggi, deficit al 2,2% inaccettabile”

Guenther Oettinger, commissario Ue al bilancio, ha invitato l’Italia a presentare rapidamente un nuovo bilancio con un obiettivo di disavanzo inferiore rispetto ai piani precedenti, che ha definito pericolosi per l’Italia e la zona euro.

A questo proposito, ieri, il ministro dell’economia Giovanni Tria, nel corso di una comunicazione in commissione Bilancio alla Camera, ha specificato:

“Per quanto mi riguarda posso dire che sono in atto studi e simulazioni per cercare di capire quali siano i margini e trovare possibili soluzioni condivise. Quello che stiamo analizzando per ora sono solo opzioni possibili e fino a quando non ci sarà una decisione politica rimangano solo possibili”.