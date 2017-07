Occhiali da sole Gucci: la linea uomo

La collezione Gucci 2017 per gli occhiali da sole da uomo punta su modelli semplici e noti, soprattutto squadrati e aviator, ma anche rotondi, in prevalenza in nero e tartarugato. Alcuni hanno silhouette con accessori ricercati come le montature con forma a goccia. Molto comuni i motivi in verde scuro e rosso, colori tipici di Gucci. I nuovi modelli sono creati con materiali leggeri, in metallo e in acetato.

Sul sito Gucci specifica che:

Gli occhiali sono forniti in un astuccio in velluto rigido, disponibile in sei colori e coordinato con la fodera in satin. Il colore dell’astuccio, che conterrà anche un sacchetto in flanella abbinato e un panno in microfibra avorio, verrà scelto individualmente per ogni paio di occhiali.

I modelli garantiscono protezione totale UVA/UVB. Alcuni degli occhiali sono Made in Japan. L’eyewear giapponese è rinomato per l’artigianato raffinato e l’uso di materiali leggeri come il titanio, conosciuto per le elevate proprietà di leggerezza e resistenza.

Ecco alcuni occhiali da sole della linea uomo Gucci da indossare per l’estate 2017:

– Occhiali da sole quadrati in acetato disponibili in motivo tartarugato e tartarugato scuro al costo di 165 sterline Aste in optyl trasparente blu e lenti a specchio blu.

– Occhiali da sole quadrati in metallo rutenio o in metallo dorato al costo di 250 sterline. Aste a iniezione nero lucido con dettaglio Web in metallo, lenti a specchio blu.

– Occhiali da sole aviator in acetato nero o tartarugato a 215 sterline, con aste in gomma nero opaco e lenti verdi.

– Occhiali da sole aviator in metallo color oro con aste in metallo color oro, con dettaglio Web e lenti sfumate marroni.

– Occhiali da sole rotondi in titanio color oro o metallo rutenio 425 sterline. Montatura in titanio tartarugato e color oro con ponte inciso. Aste in acetato nero con dettaglio in metallo inciso e anima in metallo. Lenti verdi con rivestimento antiriflesso. Naselli in titanio regolabili con dettaglio Doppia G incisa.

– Occhiali da sole rotondi in titanio rutenio satin opaco. Aste in acetato tartarugato chiaro con dettaglio in metallo inciso e anima in metallo. Lenti marroni con rivestimento antiriflesso e naselli in titanio regolabili con dettaglio Doppia G incisa.

– Occhiali da sole rotondi in acetato tartarugato o nero. Aste in metallo dorato con dettaglio in metallo dorato inciso e terminali nero lucido e lenti grigie.

– Occhiali da sole rotondi in acetato nero, verde o tartarugato. Montatura in acetato nero realizzata a mano con dettaglio tartarugato scuro, aste in acetato nero con anima in metallo e rivetti incisi. Lenti grigie. Prezzo: 240 sterline.

– Occhiali da sole rettangolari in acetato con aste in acetato marrone scuro tartarugato e lenti marroni 240 sterline.

– Occhiali da sole rettangolari in acetato nero, con aste in acetato nero con dettaglio in metallo dorato inciso e lenti gialle disponibili a 425 sterline.