Nuovo nome e piano strategico per Bnp Paribas IP

Non chiamatela più Bnp Paribas Investment Partners. Il ramo societario specializzato nella gestione del risparmio del gruppo bancario francese Bnp Paribas ha infatti cambiato nome in Bnp Paribas Asset Management.

La modifica varrà a partire dal primo giugno. Una scelta fatta per riflettere meglio la nuova strategia di crescita e la semplificazione della struttura organizzativa. In tale contesto è stato creato un team di gestione specializzato in titoli di debito privati e attivi reali, diretto da David Bouchoucha: questo team è responsabile dell’intera gamma di gestioni del debito privato per il finanziamento di imprese, nonché di attivi reali, in particolare di infrastrutture e immobiliare.

Inoltre, in prospettiva, Bnp Paribas AM intende riunire i gestori di Theam, Multi Asset Solutions e CamGestion, in un nuovo team d’investimento guidato da Denis Panel, attuale ceo di Theam. Questo nuovo organismo riunirà le migliori competenze nel campo della gestione quantitativa e fondamentale, al fine di conquistare delle quote di mercato nel campo delle soluzioni smart-beta e multi-attivo: segmenti della gestione patrimoniale in forte crescita.

In linea con i suoi piani strategici, Bnp Paribas AM sta perseguendo lo sviluppo di una piattaforma di investimento con caratteristiche uniche, coerente con l’evoluzione del settore della gestione patrimoniale e, in particolare, con la crescente polarizzazione dell’offerta tra prodotti a gestione passiva, che offrono bassi margini di profitto e strumenti ad alto valore aggiunto, in grado di ottenere performance superiori al mercato. L’obiettivo è di generare una sovraperformance costante nel lungo periodo, nel quadro di una gestione rigorosa dei rischi e di una severa applicazione dei criteri di responsabilità sociale, ambientale e in materia di governance societaria (Esg).

Bnp Paribas AM intende sviluppare per la propria clientela istituzionale delle soluzioni di investimento innovative e ad alto valore aggiunto associate a servizi di consulenza e di gestione del rischio. Al contempo, per gli investitori privati, saranno messi a punto dei prodotti di tipo “Income”, destinati a fornire una rendita regolare per integrare i redditi pensionistici. Inoltre sono a disposizione dei distributori delle piattaforme di servizi digitalizzati. Bnp Paribas AM intende accelerare la propria trasformazione digitale attraverso dei partenariati strategici con società specializzate nel settore della tecnologia finanziaria e, in particolare, nel campo dei robo-advisor, dello smart-coding e dell’intelligenza artificiale.