Nuovo BTP a 20 anni è un successo: Italia festeggia

MILANO (WSI) – Risultati da record per il nuovo BTP Italia a 20 anni secondo quanto reso noto dal Ministero dell’economia e delle finanze. La domanda da parte degli investitori è stata molto solida e ha superato i 31 miliardi di euro.

Il titolo ha scadenza 1° settembre 2038, godimento 1 settembre 2017 e tasso annuo 2,95%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 9 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,766 corrispondente a un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,987%. Il Btp ha scadenza 1° settembre 2038, godimento 1 marzo 2018 e tasso annuo 2,95%, pagato in due cedole semestrali. Il collocamento, scrive il Ministero guidato da Pier Carlo Padoan in un suo comunicato stampa relativo ai risultati del BTP, è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Securities PLC e Royal Bank of Scotland PLC (che opera con il nome di NatWest Markets) e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.

Il successo dell’operazione fa tirare un sospiro di sollievo all’Italia che da mesi è sotto scacco dell’instabilità politica in vista delle elezioni del 4 marzo prossimo. Come scrive Il Sole 24 Ore: