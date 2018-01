Nuovi rincari per gli italiani, prezzi ortofrutta alle stelle

MILANO (WSI) – Nuova batosta per le tasche degli italiani. In base alle ultime tabelle sull’inflazione del 2017, si registrano incrementi record dei prezzi per alcuni prodotti come agrumi, pomodori, insalata e servizi quali biglietti aerei nazionale e intercontinentali.

Nel dettaglio tabelle dell’Istat alla mano, appaiono in deciso rialzo i voli, sia nazionali (+13,4%) che europei (+15,5%) e intercontinentali (+17,1%). E ancora, lo scorso anno le arance siano aumentate del 15,4%. Sul versante alimentare seguono i pomodori (+13,8%) e l’insalata (+12,4%). Ma sono soprattutto le speculazioni legate ai listini dell’ortofrutta che preoccupano il Codacons che lancia così l’allarme tramite il presidente Carlo Rienzi.