Nuova Zelanda, nuova premier Ardern: “Capitalismo ha fallito”

“Il capitalismo è un palese fallimento”, così ha detto il neo primo ministro neozelandese Jacinda Ardern. Classe 1980, la Arden è il leader più giovane della nazione dal 1856 ed entrerà in carica il mese prossimo, dopo che il partito populista neozelandese ha accettato di formare una coalizione di centro-sinistra.

Il 23 settembre scorso i neozelandesi sono stati chiamati alle urne per le elezioni nazionali che però si sono concluse senza un chiaro vincitore. New Zeland First, partito populista di destra che ha ottenuto nove seggi divenendo così determinante nella formazione di una coalizione di maggioranza necessaria per governare, ha stretto unraccordo con il Partito Laburista guidato dalla giovane Ardern dando vista così alla necessaria coalizione di governo.

La Ardern è stata nominata primo ministro e tra le promesse indicate in campagna elettorale l’aumento del salario minimo, l’introduzione nella legge degli obiettivi di riduzione della povertà infantile e la costruzione di migliaia di case a prezzi accessibili. Ma è nella sua prima intervista da premier al programma di attualità The Nation, che la giovane 37enne Ardern dà la sua idea, chiara e lucida, del capitalismo.