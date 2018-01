NUOVA FUNZIONE IN ARRIVO SU RATING&CONSULTING E FTSEMIB SUL MEDIO PERIODO

L’analisi di oggi ha il fine di mostrare una nuova funzione di Rating&Consulting, che arriverà appena il nostro fornitore grafici finirà si sviluppare una funzione necessaria a far girare correttamente i nostri indicatori, nella sezione che mostriamo di seguito.

L’idea è nata per soddisfare le richieste di numerosi utenti che hanno partecipato ai nostri corsi e non avendo Multicharts (softwear in cui i nostri indicatori sono settabili su qualsiasi strumento finanziario su qualsiasi periodo di tempo) vorrebbero utilizzare gli indicatori studiati.

Questa funzione permetterà di poter usufruire di grafici con dati in tempo reale su 10 strumenti finanziari con candele fino ad un minuto, permettendo così di poter settare gli indicatori su cicli anche di breve periodo, il tutto direttamente dal sito.

Nella Home del sito nella sezione Mercati Mondiali, appena disponibile il servizio, potrete trovare Mercati in tempo reale, cliccandoci sopra …

Vi appariranno gli strumenti finanziari su cui sarà possibile settare tutti i nostri indicatori ciclici.

Per esempio cliccando sul pulsante verde nell’Euro/Dollaro, nello specifico su + indicatori …

Si aprirà il grafico in tempo reale con le barre ad un minuto ed avrete la possibiltà di scegliere tra gli indicatori tradizionali ed i nostri indicatori, ciò ovviamente appena la funzione sarà attivata.

Addirittura potrete sovrapporre più indicatori in un unica schermata esattamente come su Multicharts.

Passiamo al medio periodo sul FTSEMIB

Tornando sul nostro futures è facilmente visibile che il primo ed il secondo ciclo T+1 si sono uniti, di conseguenza l’attuale ciclo Mensile dovrebbe essere a 3 T+1, con la variante che i primi due formano un ciclo unico che dovrebbe terminare in corrispondenza della linea verticale marrone.

L’ indicatore di ciclo Mensile ha la velocità che ha oltrepassato ….OMISSIS…

Approfitta dell’offerta promozionale all-inclusive disponibile su ratingconsulting.com, essa comprende tutti i servizi disponibili sul sito e 25 corsi di formazione inclusi nella promozione. Nel link sottostante è inoltre attivabile gratuitamente la versione demo della durata di un mese senza vincoli di rinnovo, inserendo la mail ed il numero di cellulare.

http://www.ratingconsulting.com/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016