Nuova divergenza sull’euro, oggi tocca all’EUR/CAD

Si entra nel vivo del trading e del fondamentale, visto quello che accadrà oggi sarà molto importante per il proseguo di alcune valute forex. Ti ricordo che oggi ci sono le elezioni in Gran Bretagna e Mario Draghi parlerà dopo il dato pubblicato dalla Bce sul tasso di interesse. Per quest’ultimo evento non mi attendo grandi sorprese.

Video Analisi

Analisi

Le valute/materie prime che ho analizzato nella video analisi riportata qui sopra sono:

EUR/CAD

GBP/JPY

NZD/CHF

GOLD

Partendo dal cambio euro dollaro canadese, come è successo sul cambio EUR/USD qualche giorno fa, c’è una chiara e netta divergenza ribassista tra prezzo e CCI impostato a 20 periodi. Quindi massima attenzione e, se volete entrare al ribasso, il mio consiglio è quello di aspettare la rottura della trend line rialzista di breve termine, da parte di questa coppia valutaria. Ovviamente ci sarebbe uno scenario completamente invalidato, se l’indicatore preso in considerazione rompesse la trend line ribassista.

Passando alla sterlina e al cross GBP/JPY, il primo consiglio che ti dò è quello di rimanere flat nella giornata odierna. Da un punto di vista grafico, il prezzo dopo aver rimbalzato sul supporto in area 140.57/140.60, si sta avvicinando nuovamente ai precedenti massimi relativi. Questa coppia valutaria al momento si trova attualmente in un macro canale, con supporto citato poc’anzi e resistenza in area 147.57/147.60. Rimaniamo ad osservare e vedere come si comporterà questo cross alla fine delle lezioni in UK.

Per quanto riguarda invece il dollaro neozelandese franco svizzero, anch’esso al momento si trova in un canale compreso tra 0.7060 (resistenza) e 0.6921 (supporto). Qui le soluzioni (come sempre) possono essere due, continua la sua ascesa per andare a ritestare la resistenza statica citata poc’anzi oppure rompere il supporto e proiettarsi in area 0.6859/0.6860. Quindi non ci rimanere che aspettare, prima di prendere eventuali decisioni rialziste o ribassiste.

E infine andiamo a concludere questa analisi, con il bene di rifugio più importante a questo mondo, ovvero il gold. Quest’ultimo è tornato all’interno del canale ascendente che avevo tracciato qualche settimana fa e infatti la reazione dei rialzisti non si è fatta assolutamente attendere, visto che il prezzo è tornato in area 1296.00 dollari l’oncia. Anche in questo caso ti avevo avvisato qualche settimana fa, di prestare attenzione al canale, perchè se fosse tornato all’interno il prezzo avrebbe preso il largo, infatti così è stato.

Quindi oggi giornata principalmente di attesa specialmente sulle elezioni in Gran Bretagna e attenzione ai risultati, perché potrebbero dare man forte all’ascesa del prezzo dell’oro.