Professionisti della consulenza: oltre 5.000 quelli targati Efpa Italia

Efpa Italia, organismo per la certificazione dei financial advisor e financial planner, affiliata italiana dell’European financial planning association, abbatte il muro dei 5.000 professionisti italiani certificati. Grazie agli 85 candidati, ovvero il 68% dei presenti in aula, che ieri hanno superato con successo la 36esima sessione d’esame Efa – European financial advisor, infatti, i professionisti che hanno certificato la propria preparazione con Efpa Italia hanno raggiunto quota 5.036: 132 Efp; 3.477 Efa e 1.427 Defs.

“Questo importante e prestigioso risultato attesta la nostra continua e progressiva crescita, così come la sempre più impellente necessità per gli operatori del settore finanziario di certificare il proprio percorso formativo. Questo non solo perché lo imporrà la legge a livello europeo, ma anche e soprattutto perché a richiederlo sarà il mercato che, livellato verso l’alto, vedrà aumentare il grado di competizione” ha dichiarato Mario Ambrosi (nella foto), presidente di Efpa Italia.