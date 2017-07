Novità in arrivo …

Nei prossimi giorni rilasceremo alcune novità importanti che cambieranno il nostro modo di proporre i servizi al pubblico, nel dettaglio:

i report previsionali di lungo periodo verranno sviluppati in “video” , abbandoneremo quindi il formato report scritto. Aumenteremo il numero dei mercati analizzati inserendo America, Giappone, Cina, India ed Inghilterra, oltre che i rispettivi cambi. Verrà introdotto un report esclusivamente operativo, sempre in video, che evidenzierà i nostri punti di ingresso e di uscita dai mercati in tempo reale. Inizieremo le chat room operative, massimo 50 Utenti partecipanti alla volta, dove faremo trading live dimostrativo e i nostri Utenti potranno partecipare “Gratutitamente” Aumenteremo il numero dei TS esposti sul sito.

Mano a mano che rilasceremo i nuovi servizi avviseremo gli Utenti, ricordiamo che come sempre siamo pronti ad ascoltare pareri e consigli per migliorare il servizio offerto.

Passando alla situazione del future Eurostoxx, la situazione non è molto differente, ovviamente, dagli altri mercati analizzati nei giorni scorsi, il target dei 3.750 non è variato, ma a nostro avviso non verrà raggiunto, quantomeno nel medio periodo. Vediamone i motivi…

Indicatore di ciclo Annuale Fusion, come normale che sia, indica solamente una zona di massimo raggiunta ma non delinea ancora una inversione di tendenza sul lungo periodo.

La previsione ciclica temporale invece conferma l’inizio del ritracciamento del ciclo Annuale Fusion che sembrerebbe giunto al termine.

In relazione al fatto che questo Annuale dovrebbe essere il primo del secondo ciclo Economico del nuovo ciclo Ventennale, il ritracciamento non dovrebbe essere grande cosa, il primo target sarebbe la trend line del ciclo Annuale, la verde di mezzo in area 3200, per poi continuare verso a quella del ciclo Biennale.

Portando i prezzi a sviluppare all’ incirca questa previsione, che ricordo varia ogni giorno essendo auto adattiva quindi il target di prezzo ora in area 3.000 potrebbe cambiare considerevolmente con il proseguo delle sedute, per questo aggiorniamo periodicamente le previsioni.

Nella parte di ritracciamento anche in questo mercato restiamo flat per non essere contrari al trend di lungo periodo con la posizione.

APPROFITTA DELLA NOSTRA OFFERTA PROMOZIONALE ALL-INCLUSIVE: È INOLTRE ATTIVABILE GRATUITAMENTE LA VERSIONE DEMO DELLA DURATA DI UN MESE SENZA VINCOLI DI RINNOVO. ESSA COMPRENDE TUTTI I SERVIZI DISPONIBILI SUL SITO E 25 CORSI DI FORMAZIONE INCLUSI NELLA PROMOZIONE DI RATINGCONSULTING.EU.

http://www.ratingconsulting.eu/home/services/attiva-la-prova-gratuita?p=3&t=ott2016