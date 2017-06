Notte bianca del Web: cos’è e come funziona, gli sconti

Torna la notte bianca dello shopping online. Dalle 12 di domani fino alle 18 del 23 giugno, va in scena Crazy Web Shopping, l’iniziativa promossa da Netcomm, il consorzio del commercio elettronico, che mette a disposizione dei consumatori, per trenta ore, offerte esclusive e sconti fino all’80% su oltre 500 prodotti selezionati sui siti di circa 100 aziende qualificate.

L’iniziativa prende spunto da eventi internazionali come il Black Friday e il Ciber Monday per proporre agli utenti prodotti che vanno dalll’abbigliamento agli elettrodomestici, passando dalla cosmesi all’arredamento, dai prodotti per animali ad articoli per i più piccoli, con prezzi scontati a partiredal 40%.

Per approfittare degli sconti basta accedere al sito Crazy Web Shopping: le offerte delle aziende sono suddivise per categorie merceologiche tra cui scegliere.

Attenzione però alla sicurezza. Prima di iniziare lo shopping online è bene però non perdere mai di vista alcuni aspetti. Ecco i consigli di Netcomm:

1. Prima di iniziare lo shopping, controllare che il proprio device o computer sia ben protetto dai così detti attacchi di malware. È inoltre sempre accertarsi che il sito sul quale si ha intenzione di acquistare adotti un sistema di sicurezza internazionale, ovvero che in fase di pagamento l’indirizzo web inizi con ‘https’.

2. Scegliere venditori certificati, affidandosi a quelli che Netcomm identifica con il Sigillo dopo aver verificato il rispetto delle normative italiane ed europee.

4. Leggere attentamente la descrizione dei prodotti per essere certi che ciò che si sta per acquistare corrisponda a ciò di cui abbiamo bisogno.

5. Leggere i commenti degli utenti che hanno acquistato su quel determinato sito prima di noi per essere certi della serietà e dell’affidabilità del venditore.

6. Esiste il diritto di recesso. L’acquirente online ha tempo 14 giorni dalla data di consegna del prodotto per restituirlo e ottenere il rimborso, comprese le spese di consegna. Con il diritto di recesso, si ha 14 giorni per decidere se tenere il prodotto, inviando una comunicazione al negozio online e altri 14 giorni per restituirlo (28 giorni in tutto).