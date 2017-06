Non è vero che conviene accumulare contanti. Ecco perché

Sono settimane ormai che molti analisti ed società di investimento suggeriscono di uscire dal’azionario, accumulare cash, in attesa di un crollo del mercato, che appare inevitabile. Non tutti sono dell’avviso che questa sia una buona idea. Tra questi, Kevin Muir, autore del blog Macro The Tourist, che scrive in un post:

“Non fraintendetemi. Non è che io veda nel futuro dei mercati prospettive rosee. Condivido le tesi di chi ritiene l’attuale sistema finanziario come insostenibile. Il futuro appare decisamente grigio”

Detto questo, l’idea di accumulare cash per poi comprare quando tutti vendono, appare per Muir un’idea solo apparentemente convincente.

“Sentire tutti quei guru che consigliano di tenere contanti quando i prezzi crollano per acquistare quando tutti gli altri vendono, sembra una storia convincente. Ti fa venire voglia di vendere tutto, sedersi e aspettare l’inevitabile crollo”.

In realtà, l’aspetto da tenere in considerazione è un altro. E per capirne le ragioni, bisogna a suo avviso, guardare alle politiche monetari delle banche centrali.