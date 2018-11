Non ascoltare certa gente….

Faccio questo report per fare chiarezza su una frase che ho letto in uno dei gruppi di trading su Facebook di cui faccio parte.

Negli ultimi giorni all’interno di uno di essi ho letto una cosa da una persona che insegna trading che mi ha fatto accapponare la pelle. La frase è la seguente “Se sbagli un’operazione ti devi concentrare subito sulla seconda per recuperare la perdita precedente”. Questa è una cosa che ti dà la garanzia di perdere soldi, in quanto se cercassi di recuperare immediatamente un perdita non saresti nelle condizioni emozionali corrette per poter analizzare il mercato in modo lucido, verresti accecato dalla foga che inevitabilmente ti farebbe perdere la seconda, innescando una sensazione di frustrazione che ti porterebbe a perdite ingenti.

La cosa da fare invece è avere una strategia di cui tu conosca le probabilità di successo di ogni entrata con un risk/reward adeguato. In quest’ultima condizione saprai già che ci saranno operazioni in cui verrai stoppato senza che tu cada nello sconforto.

In questa immagine voglio mostrarti quanto i nostri indicatori possono darti un valore aggiunto nel leggere i cicli sui mercati. Il primo indicatore in grigio sui prezzi ti indica che siamo su un minimo del ciclo a 4 giorni sul nostro FTSEMIB, in perfetta coerenza con l’indicatore sottostante, in cui viene riprodotto il ciclo con la sua velocità.

Quando la velocità supera l’asse dello zero al rialzo il ciclo inizia la fase rialzista e sarà al rialzo fintanto che la velocità sarà sopra l’asse dello zero, mentre quando la velocità rompe l’asse dello zero al ribasso si ci sarà un massimo ed il ciclo ribasserà fintanto che la velocità rimarrà sotto tale asse.

Medio periodo FTSEMIB

Sul medio periodo il futures sull’FTSEMIB si nota che i prezzi nella giornata di ieri sono arrivati sulla media mobile Mensile (linea continua viola) il quale a mio avviso dovrebbe generare un rimbalzo (forte dell’immagine precedente) e successivamente rompere anche la media mobile Mensile e proseguire nella sua discesa.

