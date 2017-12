Nobel pace: “mondo a un passo della crisi nucleare”

Il mondo è un passo da una crisi nucleare. È l’allarme lanciato ieri da Beatrice Fihn, direttore esecutivo della Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari (Ican), che prima di ricevere a Oslo il Premio Nobel per la pace conferito all’organizzazione per i suoi sforzi contro la proliferazione nucleare ha affermato:

“Stiamo assistendo a una situazione estremamente pericolosa che mette molte persone in allarme. Un momento di panico può portare alla distruzione di città e milioni di civili”, ha detto Fihn, aggiungendo che la minaccia di una guerra nucleare è al momento più seria di quanto lo fosse durante la Guerra Fredda.

La campagna di sensibilizzazione intrapresa dall’Ican, una associazione di 468 gruppi e associazioni non governative, è stata fondamentale per giungere all’approvazione del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari da parte dell’Assemblea generale della Nazioni Unite (Onu), il 7 luglio di quest’anno.