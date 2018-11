Nissan: Cda teso, fedelissimi Ghosn lo difendono

Dopo il suo arresto a Tokyo con l’accusa di frode fiscale oggi si riunisce il board della Nissan per nominare il sostituto di Carlos Ghosn. Secondo il Financial Times il nome in pole position come presidente ad interim del gruppo automobilistico potrebbe essere quello dell’amministratore delegato Hiroto Saikawa.

Ieri il consiglio di amministrazione di Renault ha nominato leader provvisori alla gestione del gruppo, ossia il numero 2 di Renault, Thierry Bolloré, vice ceo ad interim del gruppo e Philippe Lagayette lead independent director di Renault e presidente provvisorio. Secondo fonti giapponesi Ghosn rischia fino a 10 anni di carcere, visto che avrebbe violato norme del “Financial Instruments and Exchange Act” non dichiarando parte dei compensi (circa 40 milioni di euro) percepiti con la complicità del collaboratore Greg Kelly (già licenziato) oltre a tenere nascosto al fisco l’utilizzo di beni aziendali come le residenze acquistate dal Gruppo a Parigi, Amsterdam, Rio de Janeiro e Beirut.

Carlos Ghosn non è stato ancora condannato, ma i pubblici ministeri di Tokyo hanno già suggerito che potrebbe affrontare un periodo di detenzione fino a 10 anni, se condannato per aver violato la legge finanziaria giapponese.

Una notizia quella dell’arresto di Ghosn che si riflette sui mercati azionari. Dopo aver perso oltre l’8% in borsa lunedì, ieri la casa francese ha lasciato sul tappeto un altro 1,2%. In rosso anche tutti gli indici azionari europei sono in rosso, in calo di circa l’1%, spazzando via i guadagni recuperati nella giornata di ieri. Oggi intanto a Parigi si terrà un incontro tra il ministro giapponese dell’economia Hiroshige Seko e il omologo francese Bruno Le Maire proprio per discutere dei futuri legami tra Renault e Nissan.