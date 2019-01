Warren Buffett apre in Italia le sue agenzie immobiliari

Warren Buffett, l’oracolo di Ohama, investe sull’Italia. E’ di poche ore la notizia dell’accordo tra la Berkshire Hathaway HomeServices, rete immobiliare di proprietà del plurimiliardario investitore americano con l’italiana Maggi group real estate.

Obiettivo realizzare un progetto industriale per il nostro mercato sul fronte residenziale ma anche “commerciale”, così afferma a Il Sole 24 Ore Gino Blefari, presidente e ad di Berkshire Hathaway HomeService. Nel piano appena siglato si prevede l’apertura di almeno 7-10 uffici nelle principali città italiane e in alcune località turistiche nell’arco dei prossimi cinque anni. Oltre a Milano, nel mirino anche Firenze e Venezia e location come la Costa Smeralda fino a Roma. Agenzie punti vendita saranno aperte anche nell’area del Lago di Como e nella regione Toscana.