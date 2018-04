Redditi, la classifica dei Paesi europei dove si guadagna di più

L’area più ricca del’Europa è quella di Londra, con un PIL superiore a 360mila euro per abitante. La Bulgaria quella più povera, dove il reddito medio è di 6.500 euro. Lo dicono i dati di Eurostat elaborati da Infodata di Il Sole 24 Ore. L’Italia è spaccata in due, con Milano che si afferma come provincia più ricca del Paese e supera città come Madrid (ma non Parigi, Amsterdam, Oslo, Praga, Varsavia e Bruxelles) e aree di depressione con redditi molto inferiori. In particolare quella di Napoli risulta più povera della Polonia, così come la provincia di Medio Campidano in Sardegna e quella di Agrigento in Sicilia.

