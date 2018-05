Per la prima volta in 226 anni di storia, il New York Stock Exchange (Nyse), la più grande Borsa valori del mondo, ha una donna come presidente.

Si tratta di Stacey Cunningham, attuale Chief Operating Officer, che succederà a Thomas Farley, diventando il suo 67esimo presidente. La nomina di Cunningham arriva mentre Wall Street è alle prese con il movimento MeToo e punta a dimostrare di aver superato la cultura tutta al maschile degli anni passati.