Mahathir Mohamad, 92 anni, è il premier più anziano del mondo. La sua investitura in Malaysia dopo che la coalizione del premier Najib Razak, travolto da una serie di scandali, non ha conquistato la maggioranza per la prima volta dalla proclamazione dell’indipendenza nazionale.

