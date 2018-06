Draghi prende la parola al forum di Sintra

Il presidente della Bce, Mario Draghi, apre le discussioni del Forum sul Central Banking di Sintra, Portogallo. Draghi prende la parola alle 18 e 30 di lunedì prima di lasciare la trattazione all’ex segretario del Tesoro Usa Larry Summers, con un intervento intitolato: “Politica monetaria in un mondo a bassa inflazione e a bassi tassi. L’incontro più atteso sarà quello di mercoledì alle 14 e 30: si confronteranno lo stesso Mario Draghi, Haruhiko Kuroda, governatore della Bank of Japan, Philip Lowe, governatore della Reserve Bank of Australia e Jerome H. Powell, presidente del board Fed.

Ricevi aggiornamenti su BCE Lasciaci la tua e-mail: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy