Deutsche AM: non trascurate l’inflazione, aspettative stanno crescendo

Nel 1996, l’economista britannico Roger Bootle pubblicò un libro intitolato “The Death of Infllation“. Avanti veloce: oggi, nove anni nell’attuale ciclo economico globale, i tassi di inflazione in tutto il mondo sono ancora ben al di sotto di quelli che ci saremmo aspettati dopo una così lunga ripresa economica. “Abbiamo visto la fine dell’inflazione? Su questo saremmo cauti”, dicono da Deutsche Asset & Wealth Management (DWS).

“Le aspettative dei mercati finanziari sui futuri tassi di inflazione si possono ricavare deducendo il rendimento delle obbligazioni indicizzate all’inflazione dal rendimento di quelle nominali plain vanilla. Come dimostra il nostro grafico della settimana, le aspettative sull’inflazione nell’Eurozona e negli Stati Uniti stanno aumentando rapidamente da circa un anno. In senso assoluto, i livelli non sono né esagerati, né superano quello che viene comunemente definito come ‘stabilità dei prezzi’. Comunque, in entrambi i casi abbiamo raggiunto i valori più alti dal 2014“.