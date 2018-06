Comunali: crollo Pd, avanza centrodestra. Stabile M5S

Il centrosinistra viene travolto in Toscana e in Emilia. I Cinque Stelle “in stallo” si affermano ad Avellino e Imola, ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un po’ ovunque.

Questi in estrema sintesi i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative nei 14 capoluoghi in palio. Un voto che ha visto l’affluenza in ulteriore calo: il dato definitivo del Viminale indica che in 67 comuni su 75 ha votato appena il 47,61% degli aventi diritto, a fronte del 60,42% di votanti al primo turno del 10 giugno scorso.

Non sono compresi gli 8 Comuni della Sicilia dove l’affluenza è stata ancora più bassa: si è fermata al 40,10% contro il 60,78% di 2 settimane fa.