Coca Cola: allo studio bevanda contenente molecola della marijuana

La Coca Cola si butta nel mercato della cannabis. La multinazionale ha annunciato l’intenzione di voler creare una bevanda contenente il cannabidiolo, molecola presente nella marijuana che ha effetti rilassanti, antiossidanti e antinfiammatori.

La Coca Cola ha spiegato di lavorare al progetto con la società canadese Aurora Cannabis.

“Stiamo studiando da vicino la crescita nel mondo del Cbd, un principio non psicoattivo, come ingrediente nelle bevande per il benessere. Questo settore sta cambiando rapidamente ma nessuna decisione è stata ancora presa”.