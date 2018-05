Auto elettriche: Italia maglia nera nel mondo per le vendite

Italia in controtendenza rispetto al resto del mondo dove aumentano nettamente le vendite di auto elettriche o ibride raggiungendo solo nel 2017 quota 1,2 milioni, circa il 57% in più.

Il nostro paese invece è in ritardo e in questo mercato vale meno del 2% delle vendite realizzate nella sola Europa. A renderlo noto le stime rese note dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano secondo cui al primo posto per auto vendute risulta la Cina (+725), seguita dall’Europa dove la nazione più virtuosa è la Norvegia con un aumento di vendite del 39%.