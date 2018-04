Alibaba supera Amazon come e-commerce più popolare al mondo

Alibaba ha superato Amazon come la piattaforma di e-commerce più popolare al mondo. A dirlo è il rapporto “2012 Q2 Digital Statshot” di We are social. Alcuni dei dati di supporto al report provengono anche da Amazon stesso, attraverso la piattaforma di analisi Alexa. L’ultima classifica di Alexa dei migliori siti web al mondo mostra che Taobao.com di proprietà di Alibaba è salito fino alla decima posizione, un posto davanti ad Amazon.com. La classifica è stata redatta utilizzando una combinazione di visitatori giornalieri medi e visualizzazioni di pagina nell’ultimo mese.

