Neuberger Berman cerca la decorrelazione con un nuovo fondo

Neuberger Berman arricchisce la propria gamma di soluzioni alternative con il lancio del comparto Neuberger Berman Uncorrelated Strategies. Il fondo Ucits ha l’obiettivo di generare rendimenti assoluti positivi e di concentrarsi su strategie che mirano a essere decorrelate rispetto ad azionario e obbligazionario nell’ambito di un ciclo di mercato. Il team di investimento, tra cui il gestore Fred Ingham, individua di volta in volta strategie diverse, come Global macro, Equity market neutral, Short term trading e Trend following, che hanno storicamente generato rendimenti differenti rispetto a quelli delle asset class tradizionali e che, sul lungo termine, hanno dimostrato basse correlazioni tra loro.

“Dopo più di otto anni di quantitative easing e di volatilità limitata, i mercati finanziari potrebbero mostrare condizioni più difficili nei prossimi trimestri – ha commentato Ingham-. Le agende politiche e la politica delle banche centrali stanno diventando sempre meno coordinate, fattori che potrebbero contribuire all’incremento della volatilità e generare dispersione nei mercati azionari, del reddito fisso e valutari. Crediamo che allocare il capitale su strategie non correlate costituisca un modo valido per navigare in questo nuovo paradigma d’investimento”.