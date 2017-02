Nel futuro di Intesa SanPaolo più che Generali c’é Mediobanca

Intesa SanPaolo ha tuttora allo studio il dossier Generali, in un’operazione di acquisto che metterebbe sottosopra il panorama finanziario internazionale, creando un colosso finanziario senza rivali in Italia e riportando in auge il modello che fonde il complesso assicurativo a quello bancario.

L’amministratore delegato Carlo Messina, per la verità, non si è fatto avanti spinto unicamente dalla convinzione di poter trovare sinergie ottimali con la compagnia di assicurazione di Trieste, bensì su richiesta del governo Gentiloni. Ma alla prima banca d’Italia per capitalizzazione tornerebbe più utile una sinergia col gruppo di Nagel, secondo un’analisi di Pagina99 che porta la firma di Renzo Rosati.

I vertici di Generali non si fidano delle avances di Intesa SanPaolo e hanno messo in piedi i preparativi per respingere un’eventuale approccio indesiderato o una scalata ostile. Oltre ad avere varato un piano di risparmio i costi per convincere i soci a restare indipendenti, si sono anche aggiudicati i diritti di voto sul 3,3% di Intesa. Una mossa difensiva anti Opa, studiata anche in vista di un possibile blitz dei francesi di Axa e pensando al divieto di partecipazioni incrociate sopra la soglia del 3% a meno che non venga lanciata un’offerta pubblica di acquisto sul 60% del capitale.

(In fase di scrittura)