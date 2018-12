Nel 2019 stangata media da 914 euro per le famiglie

Anno nuovo stangata nuova per le famiglie italiane. Lo afferma il Codacons che nel suo consueto studio sugli incrementi di spesa previsti per il nuovo anno in merito a prezzi e tariffe quantifica un aggravio per i contribuenti di 914 euro a famiglia.

Il nuovo anno si aprirà con gli aumenti delle tariffe autostradali decisi dal Governo che avranno un effetto diretto per gli utenti stimabile in 45 euro a nucleo familiare, mentre le multe stradali dovrebbero salire del 2,2%, con un aggravio di spesa di 6 euro a famiglia – spiega il Codacons -. Se il tasso di inflazione si manterrà ai livelli attuali, solo per i prezzi dei beni al dettaglio occorrerà mettere in conto una maggiore spesa pari a 211 euro a nucleo, mentre per l’alimentazione spenderemo 185 euro in più rispetto al 2018”.

Se gli ultimi mesi del 2018 sono stati caratterizzati dal crollo del petrolio, con effetti benefici sulle tariffe luce e gas per il primo trimestre del 2019, in realtà la festa per i consumatori, dice l’associazione, durerà poco.