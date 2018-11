Negli anni della crisi in Italia le PMI sono cresciute

Nel periodo 2014-2017, quando la crisi economica attanagliava negozi e imprese e le banche chiudevano i rubinetti, in Italia piccole e medie imprese si sono sviluppate e cresciute con successo. L’altra faccia della crisi quindi che è riuscita a far nascere qualcosa di buono.

A “scovarle” Il Sole 24 Ore e Statista che hanno individuato ben 350 aziende italiane nominate leader della crescita, piccole e medie imprese (Pmi) che hanno ottenuto una rilevante crescita di fatturato nel triennio tra il 2014 e il 2017, con un giro d’affari minimo di 100.000 euro nel 2014 e di almeno 1,5 milioni nel 2017. Nel settore dei servizi digitali spiccano la napoletana Buzzoole e la parmigiana Caffeina, fra le migliori digital agency europee. La grande sorpresa della classifica riguarda un settore ritenuto finora debole in Italia ossia il digitale.

La numero uno della classifica è un’agenzia all’avanguardia, costruttrice di web reputation: Buzzoole. È stata fondata a Napoli, ma potrebbe lavorare allo stesso modo in Austria o in Svizzera. E ha una crescita impressionante. Ci ha colpito anche Doveconviene – Shopfully international group, già nella lista europea FT, innovativa piattaforma online per cogliere le offerte commerciali migliori, creata in Sardegna e poi aperta in diversi Paesi (dal Brasile alla Nuova Zelanda, con 30 milioni di utenti nel mondo, ndr).