‘Ndrangheta e politica: 24 arresti in Lombardia

‘Ndrangheta & politica: 24 arresti in Lombardia!

Associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio per 27 misure cautelari eseguite nella giornata odierna in Lombardia (21 in a vedere il sole a “stelle & strisce” in carcere e 4 ai domiciliari).

Tra gli arrestati il sindaco di Seregno (Monza) Edoardo Mazza, il consigliere comunale Stefano Gatti e l’imprenditore edile Antonino Lugarà, di origini calabrese, il trend union tra “criminalità & politica”.

Analoga accusa di “corruzione”, indagato a piede libero, ha interessato l’ex Vicepresidente della Regione Lombardia e consigliere regionale Mario Mantovani

E’ certamente presto per dirlo, essendo ancora nella fase delle indagini preliminari, ma alcune intercettazioni telefoniche diffuse dalla stampa di questi giorni hanno fatto emergere un quadro particolarmente desolante circa il funzionamento della pubblica amministrazione che, come ormai noto a tutti, rappresenta l’anello debole del processo amministrativo.

Appena la scora settimana ho parlato dell’Antiriciclaggio nella pubblica amministrazione, fornendo dei “consigli non richiesti” per non trovarsi nei guai nel fronteggiare possibili rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’esercizio dell’azione amministrativa.

Consigli che, mai come in questo casi sarebbero stati utili[1].

Ancora ho parlato di “inquinamento ambientale”, attraverso pressioni indebite della criminalità organizzata o malaffare in genere sui piccoli comuni, suggerendo le soluzioni più idonee per intercettare fenomeni o comportamenti anomali per i quali bisogna procedere alla Segnalazione di operazione sospetta con la massima celerità[2].

Insomma, per attivare gli anticorpi ponendo in essere una serie di accorgimenti preventivi, gli strumenti ci sono.

In qualche caso, forse, manca solo la volontà!

=============

[1] http://www.wallstreetitalia.com/lantiriciclaggio-nella-pa-consigli-non-richiesti/

[2] http://www.wallstreetitalia.com/lantiriciclaggio-nei-comuni-alert-per-inquinamento-ambientale/