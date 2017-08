Navi da crociera di lusso: le 7 da non perdere

Una lussuosa suite che si affaccia sul mare, una nuova destinazione da scoprire il tutto accompagnato da musica buon cibo, tanto divertimento ma soprattutto relax. Sono queste le caratteristiche dei viaggi in crociera, divenuti molto in voga nel corso degli anni.

La prima nave da crociera salpò da Napoli nel 1833 e in tre mesi di navigazione toccò tappe come Catania, Corfù, Taormina, fino a Smirne e Costantinopoli, conquistando il primato di prima crociera nel Mediterraneo.

Ma quali sono le sette navi da crociera più lussuose al mondo? Ecco la nostra classifica.

MSC Fantasia

La MSC Fantasia di Msc Crociere, eccellenza tutta italiana, vanta una superficie di 27mila metri quadri e diversi spazi pubblici: da un centro benessere a ben 5 ristornati fino a 4 piscine, 12 vasche idromassaggio fino ad un simulatore di formula 1 un cinema interattivo Hd. Propone il massimo dell’eleganza con l’esclusivo MSC Yacht Club, l’elegante “nave nella nave” con Reception privata con concierge, servizio maggiordomo 24 ore su 24, Lounge ponte piscina e ristorante riservato ed esclusivo.

Celebrity Reflection

La nave da crociera di Celebrity Cruises vanta una selezione diversificata di suite e cabine di lusso, come la Penthouse Suite, la Royal Suite, la Celebrity Suite o le 34 AquaClass Suite, che dispongono di una splendida veranda di 79 metri quadrati. Coloro che non desiderassero soggiornare in una suite o cabina di lusso, possono scegliere tra una delle 723 cabine deluxe con veranda, tra una delle 70 vista oceano senza veranda, oppure tra una delle 154 cabine interne.

Carnival Breeze

La Carnivl Breeze della Carnival Cruise Lines sui caratterizza per lusso e divertimenti: teatro 5D, game show, ristoranti, steakhouse in stile newyorchese, fino a gourmet burger. Dotata inoltre di un parco acquatico, area sportsquare con minigolf e una spa con piscina per talassoterapia.

Royal princess

La Royal princess di Princess Cruises è stata tenuta a battesimo dalla Duchessa di Cambridge Kate Middleton nel 2013. Nave da crociera moderna e dotata di tutti i comfort: il Movies Under the Stars, il cinema all’aperto, la Lotus Spa che offre trattamenti di ogni tipo per il tuo benessere, con bagno turco, sauna, aromaterapia e molto altro, The Sanctuary la zona relax.

Norwegian Epic

La Norwegian Epic di NCL offre numerose attrattive, tra le quali il primo vero bar di ghiaccio sul mare, e nuove cabine progettate come veri e propri monolocali urbani. Tanto divertimento e relax nonché buon cibo con 14 ristoranti diversi in cui mangiare in formula Freestyle. Club unico nel suo genere accessibile solo agli adulti, in cima alla nave si trova il POSH Beach Club.

Navigator of the seas

Sulla Navigator of the Seas della Royal Caribbean sarà possibile trovera attività di ogni tipo dalla pista per il pattinaggio su ghiaccio, parete da arrampicata, campo da golf e molto altro ancora centro benessere allavanguardia, Vitality Spa offre più di 100 trattamenti, una palestra super attrezzata e possibilità di praticare yoga e tai-chi. Per gli amanti della buona cucina, ampia selezione di ristoranti con ingredienti di prima qualità e varietà sempre diversa di piatti e ricette; il Johnny Rockets dai sapori e atmosfere tipiche dagli anni cinquanta ai sushi bar. Sulla Royal Promenade inoltre si potrà fare shopping in esclusive boutique e per gli amanti del gioco il Casino Royale.

Costa Diadema

La Costa Diadema è la nave da crociera più grande mai costruita battente bandiera italiana che è entrata a far parte della flotta di Costa Crociere ad ottobre 2014. Dotata di 15 ponti si può scegliere tra cabine interne, vista mare e balconi, ma non solo: Costa Diadema propone Mini Suite, Suite e Gran Suite con Balcone sul Mare, oltre che le cabine Samsara, per avere il massimo della privacy.

Costa Diadema è dotata di ogni forma di comfort, dall’area benessere di 6.200 mq, dove trovare la piscina per la talassoterapia, sauna, bagno turco, solarium e vasche idromassaggio, alle forme di intrattenimento più svariate anche per i più piccoli con lo squok club.