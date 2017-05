Natixis Global AM, tripletta di fondi in Italia

Natixis Global Asset Management annuncia il lancio di tre nuovi fondi di investimento in Italia, targati H2O Asset Management, Loomis Sayles & Company e Dorval Asset Management, tre delle sue principali affiliate. Si tratta di tre fondi flessibili in grado di aiutare gli investitori italiani ad aggiungere diversificazione al portafoglio, combinando sia asset tradizionali che non tradizionali per ridurre potenzialmente il rischio e gestire la volatilità.

“Sulla base dell’ultima edizione del Barometro dei portafogli italiani, sappiamo che nell’attuale scenario di tassi di interesse bassi gli investitori cercano strade alternative per ottimizzare la gestione del rischio e individuare nuovi modi per generare ritorni – afferma Antonio Bottillo, managing director di Natixis Global AM Italia -. Offrendo un range di fondi flessibili e alternativi, gli investitori avranno a disposizione un maggior numero di strumenti per potere costruire un portafoglio più duraturo nel tempo e crediamo che questi fondi ben si adattino al mercato italiano”.

Il fondo H2O Moderato è basato su una strategia di investimento macro a livello globale e sulla convinzione che la diversificazione contribuisce a creare valore. Il fondo cerca di beneficiare del maggior numero di opportunità possibili all’interno di un universo internazionale di investimento. Moderato può, perciò, investire sui mercati obbligazionari, sul credito investment grade e high yield, così come sul mercato azionario e su quello delle valute. All’interno di ognuna di queste asset class, il fondo può investire sia sui mercati sviluppati sia su quelli emergenti.

Il fondo Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund è un flessibile che genera reddito adeguato al rischio con un focus sulla selezione dei titoli e sulla gestione del rischio. Il fondo investe su in una ventaglio ampio e diversificato di asset class a livello globale e abbina l’analisi, top-down dei trend macro a livello globale con la ricerca bottom-up. Allo stesso modo di un fondo total return, il fondo mira a generare ritorni utilizzando una combinazione di reddito e di apprezzamento del capitale all’interno di un orizzonte temporale di tre anni.

Il fondo Dorval Convictions diversifica nell’Eurozona. È un fondo altamente flessibile basato su una strategia attiva con una componente pari al 50% investito in azionario e il 50% in strumenti a tasso di interesse in base alle fasi del mercato. L’approccio di investimento è fondato su una combinazione tra stock-picking e asset allocation dinamica in modo da limitare l’esposizione al rischio e generare ritorni.