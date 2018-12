Natale 2018: consigli per acquistare online in tutta sicurezza

Black Friday e Cyber Monday prima e ora le festività di Natale: l’e-commerce ormai spopola e la rete è diventata il luogo prediletto dagli italiani per fare compere ma le insidie sono dietro l’angolo. Per questo la polizia postale ha messo a punto un decalogo con un serie di consigli per aiutare i cittadini a riconoscere le truffe e acquistare in sicurezza, particolarmente utili all’avvicinarsi del Natale e del Capodanno quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo per i regali e in particolare per le case vacanza.

Usare software e browser completi ed aggiornati

Primo passo per acquistare in sicurezza è avere sempre un buon antivirus aggiornato all’ultima versione sul proprio dispositivo informatico. Per una maggiore sicurezza online, inoltre, è necessario aggiornare all’ultima versione disponibile il browser utilizzato per navigare perché ogni giorno nuove minacce possono renderlo vulnerabile.

Preferire siti certificati o ufficiali

E’ consigliabile dare la preferenza a negozi online di grandi catene già note perché oltre ad offrire sicurezza in termini di pagamento sono affidabili anche per quanto riguarda l’assistenza e la garanzia sul prodotto acquistato e sulla spedizione dello stesso. In caso di siti poco conosciuti si può controllare la presenza di certificati di sicurezza quali TRUST e VERIFIED / VeriSign Trusted che permettono di validare l’affidabilità del sito web.

Occhio ai riferimenti del sito

Prima di completare l’acquisto è buona prassi verificare che il sito sia fornito di riferimenti quali un numero di Partiva IVA, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e ulteriori dati per contattare l’azienda. Un sito privo di tali dati probabilmente non vuole essere rintracciabile e potrebbe avere qualcosa da nascondere.

Leggere commenti e feedback di altri acquirenti



Leggere le recensioni di altri utenti è buona norma Le “voci” su un sito truffaldino circolano velocemente online!

Utilizzare le app ufficiali dei negozi online

Se si sceglie di acquistare da grandi negozi online, il consiglio è quello di utilizzare le App ufficiali dei relativi negozi per completare l’acquisto.

Solo carte di credito ricaricabili

Al momento di concludere l’acquisto, la presenza del lucchetto chiuso in fondo alla pagina o di “https” nella barra degli indirizzi sono ulteriori conferme sulla riservatezza dei dati inseriti nel sito e della presenza di un protocollo di tutela dell’utente, ovvero i dati sono criptati e non condivisi.

Infine la Polizia postale ricorda di diffidare di un oggetto messo in vendita a un prezzo irrisorio, non sempre è un affare.