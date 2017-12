Mutui: tra il fisso e variabile ritorna il cap

MILANO (WSI) – Grazie ai tassi ancora ai minimi storici molte famiglie decidono di comprare casa accendendo un mutuo e tra il fisso e variabile spunta il finanziamento con cap.

Come scrive La Stampa il mutuo con cap è quello che ha un tetto massimo a cui può rincarare la rata negli anni, in altre parole è un tetto prefissato oltre il quale gli interessi a carico del cliente non potranno mai salire, indipendentemente dallo stato del mercato e dell’indice Euribor. Se il tasso fisso è proposto intorno all’1,7-1,9%, il variabile sotto all’1%, anche allo 0,7%, adesso molti istituti propongono il mutuo variabile con il tetto.

Quale il vantaggio? Si risparmia sulla rata nei primi anni perché il variabile costa meno e ci si tutela contro un rialzo futuro dei tassi. Ovviamente ci sono differenze tra una banca e l’altra sono visto che qualcuna oggi fissa il tetto massimo al 2,85%, altre addirittura al 5%.