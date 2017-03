Mutui, euro batte lira: costi molto più bassi

Si stava meglio quando c’era la lira? Forse il ritornello che da anni ripetono gli italiani come fosse un mantra non è poi così del tutto vero. Almeno quando si parla di mutui per l’acquisto della prima casa specie per i giovani. A dirlo un’analisi di Mutui.it secondo cui la moneta unica non ha aumentato i finanziamenti necessari per acquistare casa.

Per spiegarlo l’analisi parte dal TEGM, ossia il tasso che indica il costo effettivo di ogni mutuo e comprende sia l’interesse del mutuo in sé, sia quello legato ad altre spese accessorie al contratto e la Banca d’Italia mette a disposizione le serie storiche dei Tassi effettivi globali medi dei mutui a partire dal 1997. I

“Osservando lo storico dei dati, quello che si nota è che, all’inizio delle rilevazioni di Banca d’Italia (2 aprile 1997) il Tegm dei mutui a tasso fisso e variabile (che coincidono fino al 30 giugno 2004, quando il riferimento passa dalla lirainterbancaria al tasso interbancario tuttora in vigore) era di ben il 10,6%. Dato che scivolò, nell’ultimo trimestre del 1998, al 7,33%. Ma la cosa sorprendente è quella che successe con l’introduzione dell’euro finanziario dal 1 gennaio 1999: il TEGM praticamente crollò al 5,8% nel giro di tre mesi, perdendo ancora un punto percentuale entro la fine dell’anno”.

Nell’excursus storico che realizza Mutui.it si arriva dal 2002 quando entrò in vigore l’euro e si passò da un TEGM del 6,28 per cento al 5,51% fino a luglio 2016 quando il tasso TEGM, rivelato da via Nazionale, era del 2,6% per i variabili e del 3,18% per i fissi.

Ma non è solo il passaggio all’euro che ha favorito il calo dei tassi medi sui mutui. Ci sono altri fattori che non possono non essere tenuti in considerazione e riguardano le politiche monetarie adottate, a cui si aggiunge anche la crisi del mercato immobiliare. L’analisi di Mutui.it sdogana quindi la paura che con l’euro tutto sia più caro.