Mps verso bad bank per crediti deteriorati. Fitch negativa su banche italiane

Mps sarebbe al lavoro per creare una bad bank in cui far confluire i crediti deteriorati, pari a circa 45 miliardi di euro. La notizia, anticipata dal Messaggero – come si legge in un articolo del Sole 24 Ore “trova conferma in ambienti finanziari, che precisano come il progetto sia ancora un’ipotesi sul tavolo dell’amministratore delegato Marco Morelli”.

“L’obiettivo – continua l’articolo – sarebbe quello di di liberare il bilancio della banca da tutti i crediti deteriorati trovando investitori disposti a sottoscrivere la maggioranza del capitale del veicolo e tenendo a Siena una quota di minoranza per beneficiare dell’eventuale ripresa di valore dei crediti”.

Il progetto della banca senese è in linea con l’esortazione del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan che ieri ha invitato gli istituti bancari ad “approfittare degli strumenti legislativi a disposizione e del miglior clima per liberarsi “spontaneamente e autonomamente” dei crediti deteriorati che appesantiscono i loro bilanci. “Le banche italiane detengono nei bilanci sofferenze eccessive”, ha ammesso.

Tutto questo mentre l’agenzia internazionale di rating Fitch ha giudicato negativo l’outlook sulle banche italiane perché i crediti deteriorati «hanno raggiunto livelli di gran lunga peggiori rispetto alla media degli altri Paesi dell’Eurozona» toccando i 330 miliardi di euro a metà 2016.