Mps, spunta la lista nera dei “cattivi debitori”

In un’operazione di moralizzazione e trasparenza, l’Abi prima e il Tesoro poi hanno proposto di rendere pubblici i nomi degli investitori e dei dirigenti che con le loro azioni e la loro gestione hanno danneggiato i risparmiatori delle banche salvate con i soldi pubblici. Si tratterebbe di una sorta di blacklist dei cattivi debitori.

Secondo le ultime indiscrezioni stampa stanno per essere resi noti i nominativi di circa 5.000 super ricchi che hanno preso molti soldi da Mps senza poi restituirli, contribuendo così al crac finanziario della terza banca d’Italia. Questi ultimi erano infatti debitori del 70% circa dei prestiti erogati da Mps.

Il ministro dell’Economia ha in questi giorni invocato un’operazione trasparenza di moralizzazione dopo il salvataggio di Mps e di altre banche italiane in difficoltà. Il governo Gentiloni si è infatti detto d’accordo con la proposta del presidente dell’ABI di rendere noti i debitori delle banche salvate con soldi pubblici.

Lo ha detto al quotidiano Il Mattino il sottosegretario al Tesoro Pier Paolo Baretta, secondo cui l’operazione sponsorizzata da Antonio Patuelli manderebbe “un segnale di moralizzazione che va raccolto e approfondito”.

La decisione spetterebbe al Parlamento. Fare i nomi di investitori e amministratori che “hanno delle responsabilità per avere condotto le loro banche in questi anni e averle gestite spesso in modo tale da danneggiare i risparmiatori” non è però una proposta di facile realizzazione, “perché un intervento legislativo agirebbe direttamente su una situazione di mercato e la cosa potrebbe creare più di un dubbio”.