MPS: nel cda due nomi discutibili scelti dal Tesoro

SIENA (WSI) – Paolo Salvadori e Raffaella Fantini sono i due nomi che il Tesoro avrebbe piazzato nel collegio sindacale del Monte dei paschi di Siena. Come scrive Il Giornale si tratta di due profili discutibili.

“Il primo, Paolo Salvadori, è imputato a Milano per due reati assai connessi con l’attività di un sindaco: falso in bilancio e aggiotaggio (…) Per il secondo posto il ministero ha scelto Raffaella Fantini. Nessun problema con la giustizia, ma un curriculum dove contano più i natali che le esperienze: Fantini è una commercialista di Firenze (abilitata alla professione all’Università di Cosenza) sindaco o revisore in alcune società emiliane e toscane. Ma dal 2016 è sindaco all’Inpgi (l’istituto previdenziale dei giornalisti) e dal 2017 di Coni Servizi spa: due posti connessi con le deleghe di Luca Lotti all’editoria (all’Inpgi è stata designata dalla presidenza del Consiglio) e allo Sport (di cui Lotti è ministro). In altri termini: Giglio magico”.