Mps: la Borsa può attendere!

Slitta di una settimana l’attesa al “nulla osta al prospetto” da parte della Commissione per la Società e la Borsa presieduta da Giuseppe Vegas.

Con l’intervento del Ministero dell’Economia e Finanze nella veste di socio di maggioranza tutto diventa più complicato in termini di adempimenti burocratici, valutazioni, approfondimenti.

Il momento è delicato e le attenzioni non sono mai troppe: forse è meglio così!

Anche in vista delle prossime candidature, il board di vertice dell’Istituto senese, la cui assemblea dei soci è prevista prima di Natale prossimo, sembra deciso.

Il duo Morelli/Falciai sembra confermato e proprio ieri, in occasione di un passaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Siena, avrebbe salutato quest’ultimo dicendo: <<Siamo pronti a dare ancora 500 anni di storia a questa banca e a questa città>>.

Con la crisi del sistema bancario ancora in corso abbiamo visto che in Italia i banchieri abbondano, pagati anche bene, anzi che dico, benissimo.

Molti banchieri o presunti tali, poche banche.

La Banca Monte dei Paschi di Siena, nata nel 1472 come monte di pietà per dare aiuto alle classi disagiate della popolazione della città di Siena, è la più antica banca in attività ed è ritenuta anche la più longeva al mondo.

Costituisce, assieme alle altre società del gruppo, il 4° gruppo bancario italiano per numero di filiali[1]. È attivo sull’intero territorio italiano e sulle principali piazze internazionali. L’operatività del gruppo, oltre all’attività bancaria tradizionale, copre l’Asset management, il private banking (fondi comuni di investimento mobiliari, Gestioni patrimoniali per i clienti privati, fondi pensioni e Polizze vita), l’investment banking alla finanza innovativa d’impresa (project finance, mercant banking e consulenza finanziaria).

Attualmente l’azionista di maggioranza del Gruppo Montepaschi è lo Stato Italiano che detiene, complessivamente, il 52,184% del capitale sociale, con la partecipazione diretta del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Fino al 17 marzo 2017 è stata quotata nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano da cui è uscita in seguito al protrarsi della sospensione stabilita dalla CONSOB il 22 dicembre 2016, quando chiuse a un prezzo di 15,08 € per azione pari a una capitalizzazione scesa a soli 442 milioni di euro, in seguito alla richiesta dell’intervento dello Stato nel capitale sociale, dopo il fallito aumento di capitale da 5 miliardi di euro.

Lunga vita alla banca più antica d’Italia!

==============

[1] il Gruppo Montepaschi, dopo Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM