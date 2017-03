Mps in fase di stallo. E il titolo esce dal Ftse Mib

Banca Mps verso l’addio all’Ftse Mib, il paniere dei 40 titoli a maggior capitalizzazione del mercato italiano.

La comunicazione ufficiale arriverà stasera, quando Ftse Russell, la società che gestisce il Ftse Mib, comunicherà a borsa chiusa la nuova composizione dell’indice, dopo la consueta revisione trimestrale.

La partenza ufficiale è prevista a partire dal prossimo 20 marzo mentre sempre stasera, stando alle anticipazioni stampa, sarà comunicato il nome di quale società subentrerà al posto del Monte. Secondo il mercato in pole position per subentrare nel Ftse Mib ci sarebbe Hera, seguita da Anima H. e Diasorin.

Le azioni Mps sono sospese dalle negoziazioni dal 22 dicembre. Consob aveva poi chiarito il 23 dicembre che la sospensione del titolo sarebbe durata fino a quando non si fosse “ripristinato un corretto quadro informativo” sulla società, che invece deve ancora definire il piano industriale e approvare l’aumento di capitale.

Ad oggi però non è ancora stato presentato il nuovo piano industriale e i vertici continuano a negoziare con Banca centrale europea e commissione europea sui termini per l’intervento dello Stato tramite ricapitalizzazione precauzionale. Motivo per il quale l’addio all’indice sembra certo.