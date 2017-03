Mps: al via trattative Ue sul piano, riviste perdite

Partono le trattative formali tra Mps e Bruxelles per la revisione del piano industriale. Ieri il cda della banca senese ha approvato la proposta preliminare di piano di ristrutturazione e ‘ha “inviata alle autorità competenti per avviare il confronto volto alla finalizzazione del piano stesso e alla sua approvazione da parte delle Autorità”.

Il board ha anche approvato i conti 2016, modificando alcune voci di bilancio rispetto ai risultati preliminari diffusi il 9 febbraio. L’anno si chiude con un rosso di 3,24 miliardi contro i 3,38 miliardi annunciati lo scorso 9 febbraio. Nulla cambia invece sulla pulizia di bilancio, per cui si confermano i 2,59 miliardi di rettifiche in più sui crediti per l’aggiornamento delle valutazioni. I numeri, insieme alla proposta di riduzione del numero dei membri del Cda e di un piano di performance shares, saranno approvati nel corso dell’assemblea convocata per il 12 aprile.

Come ricorda il Sole 24 Ore in un articolo:

Dopo il fallimento della ricapitalizzazione da 5 miliardi ora la banca come noto guarda a una ricapitalizzazione stimata in 8,8 miliardi, il cui successo a sua volta è legato a doppio filo al piano industriale che ieri è stato analizzato in Cda. Tutti questi temi sono stati al centro di un incontro riservato avvenuto in settimana a Bruxelles tra il management della banca e i vertici della Dg Concorrenza, in cui secondo le indiscrezioni sarebbero state definite le coordinate di massima del business plan.

Dalla banca ad ora non sbilanciano,