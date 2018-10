Morgan Stanley, restiamo prudenti su esito delle elezioni mid term

I sondaggi sono stati finora concordi nel prevedere solo uno scenario, in vista delle elezioni di mid term negli Stati Uniti: i Repubblicani manterranno la maggioranza al Senato, ma la perderanno alla Camera dei rappresentanti. Se così fosse, il controllo legislativo suddiviso fra Democratici e Repubblicani porterebbe al mantenimento dello status quo, senza la possibilità di operare nuove riforme significative. Secondo Michael Zezas, Chief public policy & municipal strategist di Morgan Stanley, il fatto che da tempo i sondaggi siano unanimi non toglie che abbaino un margine d’errore che spesso si rivela determinante. Tale margine d’errore “non ha pregiudizi di parte – mentre Trump ha sovraperformato i sondaggi in stati chiave nel 2016, va ricordato che nel 2012 Obama ha sovraperformato i risultati dei sondaggi”, ha scritto Zezas.

“Il risultato più probabile – Camera di segno Democratico, e Senato Repubblicano – ha una probabilità di circa il 60-65% e produce come risultato uno stallo legislativo sulle politiche che influenzano i mercati (stimolo fiscale, regolamentazione e commercio)”, ha spiegato Zezas, “I risultati che portano queste politiche in direzioni significativamente diverse costituiscono l’altro 35-40% – con significative possibilità che i Repubblicani detengano entrambe le camere o che vi riescano i Democratici. Detto diversamente, c’è una significativa possibilità che gli elettori scelgano un risultato che sposta la politica statunitense dallo status quo”.

La conseguenza, dal punto di vista operativo, è che gli investitori dovrebbero posizionarsi in modo più prudente, partendo da alcune considerazioni: