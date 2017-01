Moody’s: Pil Italia molto meno del 2%

La crescita dell’economia italiana rimarrà ben inferiore al +2%, sia quest’anno, che l’anno prossimo. E lo stesso avverrà per altri paesi dell’Eurozona, come Germania e Francia. Il verdetto arriva da Moody’s che, in media, ritiene che l’economia dell’area euro segnerà un rialzo dell’1,3% sia nel 2017 che nel nel 2018. Nel suo ultimo outlook dedicato all’Eurozona, Moody’s elenca i punti chiave del 2017.

l’outlook sui debiti sovrani rimane stabile nel 2017.

I rating riflettono una crescita del Pil smorzata per il Pil (dell’area euro).

I tassi di crescita dell’Eurozona saranno dell’1,3% nei prossimi due anni e varieranno da paese a paese.

La probabilità di ulteriori uscite dall’Unione europea (dopo la Brexit del 2016) o dall’Eurozona è molto bassa.

Dal report di Moody’s emerge che “alcuni Paesi più piccoli – come Irlanda, Lussemburgo, Malta e Slovacchia – dovrebbero registrare una crescita più forte e superiore al ritmo +3% in entrambi gli anni. Altri, come Grecia, Spagna e Slovenia, cresceranno invece più lentamente, ma più della media della zona euro”.

E un avvertimento sull’aumento dei rischi politici arriva da Sarah Carlson, Senior Vice President di Moody’s e co-autrice del report. “In alcuni paesi dell’area i crescenti rischi politici potrebbero minare gli attuali sforzi di riforma”.

