Moody’s: banche italiane “ancora troppo fragili”

Resta improntata al pessimismo la view dell’agenzia di rating Moody’s sulle banche italiane, che ha confermato a questo proposito un outlook negativo. Tra le ragioni citate dall’agenzia di rating:

“la continua pressione sui nostri istituti affinché riducano i loro grandi stock di crediti problematici in un contesto in cui ci sono limitate opportunità di raccogliere capitali, una redditività che continua ad essere debole e una significativa esposizione di credito verso il governo italiano”. Una fragilità, si legge in una nota, “solo parzialmente mitigata da una leggera ripresa economica e da flussi più bassi di Npl”.