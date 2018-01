Monti fa anti politica: “Dai partiti spettacolo orribile”

MILANO (WSI) – “Tutti i provvedimenti che abbiamo fatto hanno contribuito a salvare l’Italia da una deriva greca”. Così l’ex premier Mario Monti torna a parlare della sua esperienza a Palazzo Chigi e della situazione politica italiana in vista delle prossime elezioni.

“I partiti in quella fase delicatissima, difficile e pesante per i nostri cittadini ( ndr: nel 2011 quando divenne premier) si sono accollati l’onere politico di votare tutti i provvedimenti che abbiamo concordato e hanno contribuito a salvare l’Italia da una deriva greca. Perché i partiti hanno ritenuto i cittadini i italiani così stupidi da non poter dire guardate abbiamo fatto responsabilmente un sacrificio nell’interesse generale. Non sono stati quegli stupidi dei tecnici e cerchiamo in futuro di evitare situazioni simili”.